يسرى محنوش: هناك إمكانية للتعاون مع مروان خوري قريباً

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أدلت الفنّانة التونسية يسرى محنوش بإنطباعات عملها الجديد "يا قلبي خلص" الذي قدّمته مؤخراً، كما أبدت رأيها بعدد من الأمور الفنية. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:

سعيد حريري من بيروت: في لقائها مع "الخليج 365" تحدّثت الفنّانة التونسية يسرى محنوش عن أغنيتها الجديدة " يا قلبي خلص" التي غنّتها باللهجة اللبنانية وهي من ألحانها الخاصّة. كما تحدّثت يسرى عن إمكانية تعاونها مع الفنّان اللبنانيّ مروان خوري الذي إستضافها في برنامجه التلفزيونيّ وتباحثا في إمكانية إعطائه لحن جديد لها. وأثناء المقابلة أدّت يسرى أغنية الفنّان المصري القدير أحمد عدويّة "ما بلاش اللون ده معانا" مستذكرةً نجاح اللقاء التلفزيوني الذي أطلّت به مؤخراً مع الإعلامية المصريّة منى الشاذلي. ومن جهة أخرى، صرّحت يسرى بأنّ هذا العام لن تحيي أيّ حفل فنيّ في بلدها الأمّ تونس بعدما أحيت العام الماضي عدّة حفلات متتالية كان بينها حفلات ضمن مهرجان قرطاج، وبنزرت، وصفاقس.