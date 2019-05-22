شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وعمرو صحصاح فى الجيم 20 ساعة بسبب "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم ياسر جلال عددا من المشاهد الخاصة بمسلسله الجديد "لمس أكتاف" بإحدى صالات الجيم فى مدينة 6 أكتوبر، وجمعته المشاهد بالفنان الشاب عمرو صحصاح واستمر التصوير على مدار 20 ساعة كاملة، خاصة أن صناع العمل يحاولون الانتهاء من آخر المشاهد خلال الأسبوع المقبل.

ويجسد عمرو صحصاح فى أحداث المسلسل، حيث يظهر بداية من الحلقة 22، دور "عصام"، مدرب كمال أجسام يعمل فى الجم مع أدهم "ياسر جلال"، وهو شاب يتصف بالغموض مما يجعل ياسر جلال يشك فيه باستمرار، ومن المقرر أن يستمر صحصاح فى تصوير باقى مشاهده على مدار الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال حقق نجاحا كبيرا للغاية منذ بداية عرض حلقته الأولى، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

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ياسر جلال وعمرو صحصاح