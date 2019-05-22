شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "الواد سيد الشحات" تحصل على أجازة يومين من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح المخرج أحمد الجندى فريق عمل مسلسله "الواد سيد الشحات"، أجازة من التصوير لمدة يومين، وذلك بعدما صور أبطال المسلسل، أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن توتا، عددا كبيرا من المشاهد المتبقية، داخل مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة، على أن تستكمل أسرة المسلسل تصوير المشاهد الأخيرة بدءا من اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستمر العمل على الحلقات، حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتحمل الحلقات المُقبلة مفاجآت كبيرة للمُشاهدين.

يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.