توفي ونجله بأزمة قلبية.. "شعبان حسين" فنان موهوب لا تنساه "عائلة ونيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم 22 مايو، الذكرى السادسة لوفاة الفنان شعبان حسين، إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة تعرض لها.

ونرصد لكم في هذا التقرير، مواقف من حياة الفنان شعبان حسين، وأبرز أعماله كالآتي:

البداية الفنية:

ولد الفنان شعبان حسين عام 1940، ودرس في كلية الزراعة، وبعدها التحق بمعهد الفنون المسرحية وتعرف هناك على الفنان محمد صبحي، وزامل في المعهد، يسري مصطفى ولطفي لبيب ونبيل الحلفاوي، وضمه صبحي لفرقته المسرحية، وتعاون شعبان وصبحي لسنوات طويلة على خشبة المسرح من خلال مسرحيات (تخاريف، وجهة نظر، لعبة الست، سكة السلامة 2000، ماما أمريكا "، وتعاون معه تليفزيونيًا في مسلسل "يوميات ونيس" بشخصية ثروت التي حققت نجاحا كبيرا.

شارك شعبان حسين في السينما بأفلام مهمة، مثل "سواق اﻷوتوبيس، العميل رقم 13، إعدام ميت، جواز بقرار جمهوري"، وكان آخر أعماله دور "توفيق" في مسلسل " شربات لوز" للفنانة يسرا.

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الوفاة

توفي "حسين"، في مساء يوم الاثنين، 22 مايو عام 2013 عن عمرٍ ناهز الثالثة والسبعين، أثناء تواجده في منزله بمدينة بنها وسط أسرته. وقد شيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابرها وتلقت أسرته العزاء بمسجد "أسد بن الفرات" بمنطقة الدقي وسط مشاركة زملائه من الوسط الفني وكان من أوائل الحضور وتلقي العزاء فيه الفنان يحيي الفخراني الذي شاركه في آخر عمل فني له وهو مسلسل (شيخ العرب همام).

وفاة نجله محمد

توفى المؤلف الشاب محمد شعبان، نجل الفنان الراحل شعبان حسين، في شهر يونيو 2018، عن عمر ناهز 39 عامًا، بسكتة قلبية مفاجئة، حيث كانت وفاته صدمة لأصدقائه وأقاربه. وعلق الفنان عمر متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، على الوفاة بقوله: "محمد شعبان حسين ابن الفنان الجميل الراحل شعبان حسين توفى إلي رحمة الله، فمن فضلكم اقرءوا له الفاتحة وادعوله بالرحمة و ادعو لأهله ربنا يصبرهم ... كان صديقي وكان من انضف واجدع الناس اللي عرفتهم في حياتي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جنات".

غياب صبحي عن الجنازة

شكل خبر وفاة شعبان حسين صدمة كبيرة للكثير من الفنانين والجمهور، ولكن وفاة شعبان حسين تسببت في الهجوم الشرس على رفيق دربه محمد صبحي، لتغيبه عن حضور الجنازة، إلا أن صبحي أرجع سبب غيابه، وفقا لتقارير صحية إلى إصابته بوعكة صحية نتيجة لحزنه الكبير على فقدان صديقه.