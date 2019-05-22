بعد مقلب رامز.. الشرنوبي يعلق على بوستر "سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" بوستر فيلم "سبع البرمبة" لرامز جلال ليوجه له رسالة.

وكتب الشرنوبي: "مبروك يا حبيبي، إن شاء الله يكسر الدنيا".

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وحل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا على الفنان رامز جلال، في حلاقة أمس من برنامج المقالب "رامز في الشلال".

فيلم "سبع البرمبة" من بطولة الفنان رامز جلال، وبيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، ومها أبو عوف، ونور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.