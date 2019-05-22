بالفيديو.. أحمد صلاح حسني يكتشف خيانة مراد مكرم في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمقابلة "دينا" شقيقة "سلمى" لـ"ياسر"، وهو عضو سابق في إحدى الجماعات الإرهابية في المستشفى أثناء زيارتهم لأطفال ضحايا الحادث

الإرهابي الأخير.

تدور أحداث الحلقة حول إصابة "عبدالرحمن" نجل "أبو زياد" أمير الجماعة الإرهابية المعروفة "بأنصار الحق" بطلق ناري من قبل شخص مجهول.

ومن ناحية أخرى مواجهة "سليم" لسكرتيرة "ناهد" بعد اكتشافه زواجها من زوج أخته "نهى".

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تنتهي الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "لآخر نفس" بسماع "دينا" شقيقة "سلمى" خادمتهما الخاصة أثناء حديثها مع شخص مجهول عبر الهاتف، وهي تقول له معلومات عن "سلمى".