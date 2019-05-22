نجمة آراب أيدول الفنانة المصرية ​إيناس عز الدين تكشف عن إصابتها بورم

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 09:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ​إيناس عز الدين​ صورة لها بدت فيها من داخل المستشفى كاشفةً عن إصابتها بورم، حيث علّقت على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالقول:”الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، 15 يوم وهعرف النتيجة اذا كانت حميدة ام غير حميدة وفي كل الاحوال انا قوية بيكم، الحمد لله العلي العظيم”.



ومن ناحية أخرى، كانت كشفت عز الدين سابقاً عن أنها نجت من محاولة سرقة وقتل يوم عيد ميلادها.

وروت عز الدين تفاصيل الحادثة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت: “ذات مومنت لما ابقى مش ناوية اعمل عيد ميلاد وفجأة تحصل ظروف ويتقرر اني اعمله وفجأة الاقي فاضل خمس ايام واكمل 31 سنة”.

وأضافت: “وفجأة الاقي نفسي دراعي مش بيتحرك ومش عارفة انزل وفجأة الاقي نفسي مش عارفة اعمل اي ترتيبات وبعزم الناس المقربين بكل سرعة وصربعة وعدم نظام ولا فستان ولا شعر والكيك ظبطته بأعجوبة في الوقت الضايع”.

وتابعت: “وكله كوم والحرامي اللي دخل البيت وكان هيقتلني امبارح ده كوم.. اي فيل لايك انها الشيخوخة يا سادة”، الكلاب اللي صحوني ونجدوني وفضلت أصرخ أنا والكلاب تهجم وهو هرب”.