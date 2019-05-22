شاهدوا سيلينا غوميز تعلن زواجها من ممثل شهير أكبر منها بـ 42 سنة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 09:55 صباحاً - نشرت الفنانة العالمية ​سيلينا غوميز​ صورها من السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان كان وتعد هذه المشاركة الاولى لسيلينا في هذا الحفل السنوي رغم الرغم من الانتقادات التي وصلتها عن دورها في فيلم “The Dead Don’t Die” الا ان تعليقها على هذه الصور ضجت وسائل الاعلام بعدما كتبت : “المرة الأولى في مهرجان كان! يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفيلم مع جيم وكل الممثلين. بالمناسبة ، أنا وزوجي بيل موراي”.

بيل موراي الذي شاركها في الفيلم الاخير لها يكبرها بـ 42 سنة بعد مرور ايام قليلة على نشرها الصور اكدت مصادر اعلامية ان سيلينا كانت تمزح حول زواجها منه.

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