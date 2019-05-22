نجوم أتراك صدموا متابعيهم بدعم المثلية الجنسية

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم أن تركيا تعد إحدى الدول الإسلامية المهمة في العالم، فإن قوانينها لا تتقيد بالإسلام، حتى إن الكثير من السلوكيات التي تعتبر جرائم أخلاقية في عدد من الدول، حتى غير الإسلامية أحيانا، يمكن ممارستها علنا على الأراضي التركية.

ومن الممارسات التي تجد من يعتاد عليها في تركيا، دون أي مساءلة قانونية، “المثلية الجنسية”، التي تعتبر نشاطا مسموحا قانونيا، ما دام يتم بالتراضي بين الطرفين.

المثير أن الكثير من المشاهير الأتراك، يقفون بوجه سافر مدافعين عن المثلية الجنسية، سواء في أعمالهم، أو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض في السطور التالية أسماء أبرز المؤيدين للمثلية الجنسية سواء الرجال أو النساء، من النجوم الأتراك.

– بيرين سات

اشتهرت في العالم العربي باسم “فاطمة”، وواجهت الكثير من الانتقادات بعدما دعمت المثلية الجنسية، حيث نشرت شعار المثليين على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقته بعبارة “الحب هو الحب.. الحب متساوٍ.. الحب يفوز”.

– شاتاي أولسوي

من أشهر عارضي الأزياء والممثلين الأتراك، نال شهرته في العالم العربي، من خلال دور “أمير”، الذي جسده في مسلسل “فريحة”، وفي الحقيقة فإنه لم يخرج علنا ليدعم المثلية الجنسية، لكن دعمه هذا بدا واضحا، من خلاله فيلمه “زهرة الغاب”، الذي أدى دور البطولة فيه مع الفنانة ليلى ليديا توغتلو، حيث شاركه في الفيلم شخصيات مثلية، ودعوا لتقبل هذا النوع من الميول الجنسية الشاذة.

– جيران موراي

دعمت المثلية الجنسية من خلال صورة لها، شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت بها وهي ترتدي قميصا مرسوم عليه شعار المثليين، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات، ودفع جمهورها لانتقادها.

– برجي أكلاي

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اشتهرت بدور “زينب” الذي أدته في مسلسل عاصي، حيث نشرت شعار المثلية على حسابها في “إنستقرام”، وكتبت عبارات داعمة، كما شاركت في مسيرة للمثليين.

– اسلي انفر

دعمت المثلية الجنسية من خلال نشر علمها، على حساباتها على الإنترنت وعلقت قائلة “الحب حب”.

– أراس بولوت إينيملي

دعم الفنان، الذي اشتهر بدور “بيازيد”، في مسلسل “حريم السلطان”، المثلية الجنسية من خلال فيلمه “هل تم الأمر؟”، الذي يروي قصة شاب معاق، تربطه علاقة بآخر مثلي.

– إلتشين سانجو

أثارت بطلة “حب للإيجار”، الكثير من الجدل بعدما حضرت فعاليات أسبوع الموضة في لندن، حيث شاركت في عرض خاص لماركة “بربري”، يستهدف دعم حقوق المثليين، والمتحولين جنسيا، الأمر الذي دفع الكثيرين لمهاجمتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

– توبا بويوكستون وخالد أرغنتش

دعمت الممثلة التي اشتهرت في العالم العربي باسم “لاميس”، والممثل الذي اشتهر بدور “السلطان سليمان”، أيضا، المثلية الجنسية من خلال فيلم “اسطنبول الحمراء قضية المثليين جنسيا”، ويؤدي هاليت ومحمد جونسور الشهير بالسلطان مصطفى فيه دور اثنين من الأحبة.