بين التحرش والزنى.. الانحلال الأخلاقي يسيطر على حياة هؤلاء النجوم الأتراك

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تخلو حياة نجوم الفن الأتراك من الانحلال الأخلاقي، الذي يبدو واضحا جدا، من خلال الفضائح التي تعلن بين الحين والآخر من قصص الخيانة والتحرش والزنى.

ونستعرض معًا فضائح بعض هؤلاء النجوم.

– طلعت بولوت

واجه الممثل التركي الشهير بدوره في مسلسل “التفاحة الممنوعة”، تهمة التحرش بقاصر، حيث قالت مساعدة الأزياء في المسلسل، “أوزجي شيمشاك”، البالغة من العمر 19 عاما، إنه تحرش بها خلال العمل.

وأوضحت أنها كانت تنسق رابطة عنقه، حينما طلب منها الذهاب إلى الجزء الخلفي من المكان، حيث قبلها في فمها ثم رحل”، كما قالت الممثلة التركية “هاندي أتايزي”، إنها تعرضت لاعتداء جنسي من “بولوت”، قبل 18 عاما، أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني، حيث دعاها إلى غرفته بالفندق، لدراسة سيناريو المسلسل بعد منتصف الليل، وهناك تحرش بها.

– تولغاهان سايشمان

يمكننا أن نطلق عليه لقب “كازانوفا الدراما التركية”، حيث ارتبط بالكثير من النجمات الأتراك، وغالبا ما تنتهي علاقته بهم بعد خيانته لهم، ومن بين هؤلاء النجمات “سيريناي”، التي ارتبط بها خلال مشاركتها في مسلسل “ليلى”، لكن سرعان ما انفصلا، وانتهى دورها بالمسلسل ليرتبط بزميلتها بالمسلسل “سيلين سويدر”.

واستمرت علاقة الثنائي حتى اكتشفت “سويدر”، خيانته لها بعدما تعرض لحادث سير برفقة عشيقته، كما ارتبط أيضا بـ”ميرفي بولوغور”.

– أركان بيتاكايا

تحرش “أركان” بزميلته “نورغول يشلشاي” في كواليس مسلسل “حطام” المعروف بـ”عشق ودموع”، مما أدى إلى انسحاب الفنانة من العمل، ورغم أن الانفصال بدا عاديا في البداية، فإن الفنانة صرحت بعد ذلك، بأنها تعرضت للتحرش بسبب إعادة المشاهد الحميمية مع البطل، دون سبب وعن قصد.

ورد “أركان” عليها قائلا إنها انزعجت بعد رفضه لمشاهد القبلات، وأنها قررت الانسحاب لذلك السبب، موضحا أنها كانت تأتي ثملة إلى مكان التصوير.

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– مراد باش أوغلو

واجه “أوغلو” تهمة الزنا بابنة أخيه، حيث التقطته الكاميرات في وضعيات حميمية معها، الأمر الذي اعتبرته الصحف حينها أكبر فضيحة في الوسط الفني، حتى أن زوجته انفصلت عنه بسبب تلك الفضيحة.

واستلمت وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية القضية حينها لملاحقة مراد قانونيا، وخاصة بعدما تبين أنه كان على علاقة بالفتاة منذ أن كانت في عمر 14 عاما.

– براك توزوناتاتش

اشتهرت بدورها في مسلسل “حريم السلطان”، ورغم قصر رحلتها الفنية وصغر سنها، فإنها ارتبطت بالكثير من الفنانين، وتجاوز عددهم 11 شخصا، حتى أنها ارتبطت بأكثر من فنان في وقت واحد، استمرت بعض هذه العلاقات لأيام، فيما استمر بعضها إلى ساعات، حتى أنها قضت عطلة رومانسية مع “تشاتاي”، و”أورغانجي أوغلو” في الأسبوع نفسه.

– إيفجان شينولسون

لجأت بطلة مسلسل “الذين لا يعيشون”، إيليت أشجان، إلى رفع دعوى قضائية ضد زميلها، في المسلسل “إيفجان شينولسون”، اتهمته خلالها بالتحرش والسب.

– باشاكشير التركي

تورط لاعب كرة القدم التركي، “باشاكشير التركي”، في قضية تحرش بزوجة المطرب “بيركاي”، حيث تحرش لفظيا بها أثناء وجودهما في ملهى ليلي، لترد عليه حينها “ماذا تفعل عد لرشدك!”.

وتدخل المطرب” بيركاي” حينها قائلا: “سأرسل زوجتي إلى المنزل ثم نتفاهم رجلا لرجل، ليقوم توران بعدها بضربه في وجهه مما تسبب في كسر أنفه.

– أنور بيوكتوبشو

تعرض للابتزاز من قبل أحد الأشخاص، حيث هدده بنشر صور خاصة فاضحة، ومقاطع فيديو جنسية له، إذا لم يقم بإيداع 50 ألف ليرة تركية في حسابه.

وأودع الممثل المبلغ في حسابه بالفعل، ليكتشف بعد ذلك أنه صديقه، ولكنه استمر في ابتزازه مما دفعه للتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام للتحقيق في الواقعة.