نجوم أتراك يستغلون شهرتهم في ممارسات مشبوهة

متابعة بتجــــــــــــرد: لا شك أن الكثير من مشاهير العالم يتعاطون الـ”مخدرات”، ولكن هناك أشخاصا لم يكن من المتوقع إقدامهم على التجارة بالمواد المخدرة، لما يتمتعون به من شهرة ومصداقية لدى الجماهير.

ومن أبرز المشاهير الذين استغلوا مكانتهم الاجتماعية، لإخفاء إدمانهم، أو تجارتهم في المخدرات، يأتي مجموعة من نجوم الفن الأتراك، أصحاب الممارسات المشبوهة، وذلك على النحو التالي.

– جيزام كاراجا

تتميز الفنانة التي اشتهرت في العالم العربي باسم “فتون” ببراءة الوجه، إلا أن تلك البراءة، تبيّن أنها لم تتجاوز الملامح وتنفذ إلى القلب قط، حيث ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحكم عليها بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، والخضوع للمراقبة لمدة عام، بعد أن اعترفت بالتعاطي، وأنكرت الإتجار.

– شاتاي أولسوي

ألقي القبض على هذا الفنان، الذي اشتهر بدور “أمير” في مسلسل “فريحة”، وذلك بتهمة تعاطي المخدرات ولكنه نفى هذه التهمة، واعترف أنه تعاطاها مرتين فقط، وحكم عليه بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ أيضا، على أن يظل تحت المراقبة 12 شهرا.

– دينيز سيكي

وألقت الشرطة التركية القبض على نجمة البوب دينيز سيكي، في عام 2009، بتهمة إدمان وتعاطي المخدرات والإتجار بها، حيث قضت 220 يوما في السجن، لتقر بخطئها بعد ذلك، ويتم معالجتها والإفراج عنها بناء على تعهد بألا تعود للإدمان مرة أخرى، ولكن تم القبض عليها بنفس التهمة مرة أخرى في عام 2014، بعد أن بقيت مختبئة لمدة 6 أشهر، عقب الحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات و3 أشهر.

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– كنان إميرزالي أوغلو

ألقي القبض عليه بتهمة التعاطي والاتجار في المخدرات، لكن المحكمة برأته من التهمة الثانية، وقضت بحبسه 10 أشهر عقابا على تهمة التعاطي.

– جمال هونال

حقق شهرته في الوطن العربي من خلال دور “كريم”، الذي أداه في مسلسل “عاصي”، وألقي القبض عليه عام 2013 بتهمة تعاطي المخدرات، حيث ثبت وجودها في دمائه، كما عثر على كمية من الماريغوانا في منزله، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

– نهير أردوغان

ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، واعترفت خلال التحقيق معها أنها جربت المخدرات مرة واحدة، عندما كانت في أمستردام ولم تتعاطاها في تركيا أبدا، لتقرر المحكمة سجنها لمدة 10 أشهر فقط.

– أركان بيتكايا

أما الفنان أركان بيتكايا، فظهر في وسائل الإعلام ليطالب بمنع الكحول والتدخين في تركيا، قبل أن يفاجأ الجمهور بانتشار مقطع فيديو له وهو مخمور على متن طائرة، حيث تم طرده منها.