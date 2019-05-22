كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع.. والجمهور ينقسم لتصرفها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت الفنانة السورية كندة علوش، فستان زفافها على الفنان المصري عمرو يوسف، للبيع، من أجل التبرع بثمنه لأكثر من جهة خيرية.
ونشرت الفنانة السورية، صورة وهي ترتدي الفستان يوم زفافها عبر إنستغرام، علقت عليه: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من تمنو فحيصير لها لذكرى معنى أقيم".
وأضافت: "فستان زفافي اللي كان بتوقيع المصمم المبدع @hassidriss_official معروض حاليًا للبيع لأي حدا مهتم يشتريه، ورح أتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص اللي حيشتريه".
إقدام كندة علوّش، على تلك الخطوة ربمايُشجع البعض على اتخاذ نفس الخطوة وربما العكس، خاصًة أن متابعيها انقسموا بين مؤيد لهذه الخطوة وبين معارض لها، فالمؤيدين اعتبروا أن الخطوة جيدة لأنها ستذهب لجهة خيرية، أما المعترضين فأكدوا أن من يتبرع لا يُعلن فمثل هذه الخطوة لا بد أن تكون سرية.
يُذكر أن الفنانة السورية كندة علوش، احتفلت بزفافها على الفنان المصري عمرو يوسف، بداية يناير عام 2017، ورزقا بمولودة أطلق عليها عمرو، اسم كندة.
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