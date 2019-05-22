الدكتورة خلود: البشر لا يهمّوني.. ولا أدافع عن الحيوانات فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، أنه لم يحدث أي خلاف بينها وبين الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بشأن تصريحها الأخير حول الأجر التي تقاضته منها لإحياء حفل الإعلان عن جنس التوأم، والذي أقيم بالتزامن من رأس السنة.

وقالت خلود في تصريحات تلفزيونية، إن أكبر دليل على ذلك هو أن النجمة اللبنانية وجهت لها دعوة لحضور حفل إطلاق عطرها الجديد، موضحة أنهما لم تتحدثان في هذا الموضوع تماما وكأن شيئًا لم يكن.

أما عن اتهامها بتقليد نجوى كرم وارتداء فستان أخضر، نفس لون فستانها في الحفل، أشارت إلى أن ذلك حدث بالصدفة ولم يكن مقصودا، حيث اشترت فستانا أخضر وبدلة، وعندما وصلت إلى لبنان قررت أن ترتدي الفستان؛ لأنه سيكون مناسبا أكثر لأجواء الحفل.

وأوضحت أنها تعمل الخير لوجه الله ولا يهمها البشر، نافية اهتمامها بالدفاع عن الحيونات فقط دون الإنسان، ودليل ذلك أنها من وقت إلى آخر تقود حملات خيرية لمساعدة غير القادرين.

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وعلقت: "ليش لما أسويه حملات خيرية يقولون ما يصير تسويه خير وتقولين.. وإذا ما اتكلمت وسويت في الخفي.. إنتي ماتسوين شي إنتي كل فلوسك في بطنك وما تدفغين حق الفقراء.. وأنا والله العظيم أسويه هادا الشيء لله مو للبشر فأكيد ماراح يهموني".

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن هداياها الثمينة التي قدمتها لزوجها الموديل الأردني أمين، بمناسبة عيد ميلاده.

وبعدما كشفت خلود عن هديتها الأولى التي عبارة عن سيارة "فيراري" حمراء فخمة، أهدت لزوجها أيضًا ساعة ثمينة من ماركة عالمية.