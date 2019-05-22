زهير مراد يكتفي بتوقيع إطلالات 10 نجمات في مهرجان كان السّينمائيّ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مرّ أسبوع على انطلاق مهرجان كان السّينمائيّ 2019، وما لاحظناه، هو سعي النجمات والعارضات إلى انتقاء إطلالاتهنّ على السّجّادة الحمراء، من مصمّم الأزياء اللّبنانيّ زهير مراد، وقد حملتْ 10 إطلالات جذّابة، ومميّزة من توقيعه.

الممثّلة والمغنيّة البريطانيّة، ريتا أورا، أبهرتنا بقوامها الرّائع في فستان، غاية في الأنوثة، اختارته من زهير مراد. الفستان امتاز بقصّته الكاشفة ،ولونه البنفسجيّ الفاتح.

إيزابيل جولارت، هذه العارضة البرازيليّة، بدت ناعمة في فستان زهريّ طويل، تألّق بقصّته الأنثويّة، له سروال يتخلّله شقّ على طول السّاق مع زخارف برّاقة زيّنته، وحزام رفيع عند الخصر.

أرايا هارغيت، الممثّلة وعارضة الأزياء التايلانديّة، والتي تعرف أيضًا، باسم "شومبو"، كان لها حضور طاغٍ، وتألّقت على السّجّادة الحمراء، في فستان فضيّ طوي،ل بصيحة الكتف الواحدة، مزوّد بكاب، ينسدل من الكتف الأخرى.

أحببنا كثيرًا، فستان أسيل عمران، الممثّلة والمغنيّة السّعوديّة، الذي اعتمدته من زهير مراد، باللّون الورديّ، بقصّته المحافظة، بتصميم التّموّجات، وبالذيل المنسدل إلى الخلف.

اللّبنانيّة، نادين لبكي، كانت المخرجة الأكثر جاذبيّة في مهرجان كان، بإطلالة من زهير مراد، في فستان مطبّع بالزّهور، بشقّ عميق عند الصّدر.

Advertisements

عارضة الأزياء، لارا ليتو، أجادت الاختيار، بتألّقها في فستان بشكل السّمكة باللّون البنفسجيّ، وبدا جميلاً على بشرتها السّمراء، كما أظهر جمال قوامها بقصّته الأنثوية الرّاقية.

وراقتنا كثيرًا، إطلالة الفنّانة التّونسيّة، درة، من زهير مراد، والتي اختارتْ السّروال الفضفاض، كثيف النقوش، مع الجاكيت، بقصّة مفتوحة على الصّدر.

ومن الفساتين التي حظيتْ بإعجابنا، ذلك الذي تألّقتْ به الممثّلة التايلانديّة، برايا لوندبرج، من مراد، والذي تميّز بتصميمه الجذّاب مع صدر مفتوح، والشّقّ الطّويل عند الفخذ.

الممثّلة، وعارضة الأزياء، ألينا بايكوفا، بدتْ عصريّة وأنيقة، بفستان قصير من الأمام، بطابعه الأميريّ، مع الكتفين العاريتين، والحزام الرّفيع عند الخصر.

أما الممثّلة الفرنسيّة، ايلسا ستيانر، فقد تألّقتْ بفستان ذهبيّ، تميّز بقماشه الكثيف، وأكمامه القصيرة، وقصّته الأنثويّة، مع زخارف برّاقة، زيّنته من أعلى إلى أسفل، ما أضفى عليها إطلالة أنيقة، وراقية للغاية.