كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

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""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت الفنانة السورية كندة علوش عن اتخاذها القرار لببيع فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف لصالح الأعمال الخيرية. وكتبت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام": "يمكن صعب نفرط بالأشياء الي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس اذا كان في ناس رح تستفيد من تمنو فحيصير لهالذكرى معنى أقيم.. فستان زفافي معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بانو يشتريه.. ورح اتبرع بسعرو لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص الي حيشتريه".

وأعلنت كنده في تدوينتها عن محل بيع الفستان في ضاحية الزمالك بالقاهرة، علماً بأن تدوينتها لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها في التعليقات.



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