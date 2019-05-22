مروان حداد يذكّر نادين ن. نجيم ببداياتها

بعدما انتقدت احدى الصفحات الساخرة التي تحمل عنوان “هوت نيوز” الأدوار التي لعبتها الممثلة نادين نسيب نجيم حيث قالت الصفحة بتعليقها: “مع احترامي لرأي المنتج صادق الصباح بموقع سيدتي بس نادين نسيب نجيم وصلت لمرحلة صار لازم تنوّع بأدائها وتاخد ادوار اصعب تفرجي إمكانياتها كممثلة. ما فيك تحصرها بس بادوار الجميلة والانيقة ويلي بتحب وتنحب..وع فكرة اذا بتعمل برمة ع مواقع التواصل بتعرف انو الجمهور مش عاوز كده، عايز التجدد“.

التعليق لم يمرّ مرور الكرام عند نادين نجيم التي انزعجت من هذا الكلام التي اعتبرته جائراً وظالماً فردّت قائلة: “يا ضيعان التعب ويا ضيعان كل هل السنين بهيك حكي ما رح احكي عن ادواري “سمرا” و”نص يوم” و”لو” و”عشق النساء” وووو لانه موجودين والكل بيعرف انا شو قدّمت وشو نوّعت وما وصلت لهون بجمالي أبداً. الحلوين كتار والناجحين قلال”.

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إلا ان المفاجأة تمثّلت بردّ صاحب شركة “مروى غروب”، المنتج مروان حداد على نادين مذكّراً إياها بدوارها في مسلسل “باب ادريس” الذي ثبتها كممثلة وعرّف المنتجين عليها.

وقال: “كنت بتمنى تذكري باب ادريس اللي ثبّتك ممثلة وخلى المنتجين والمخرجين يشوفوكِ. عجبي“.

وكان المنتج صادق الصبّاح قد ردّ خلال مقابلة اعلامية على سؤال على أي اساس تقرر الشركة نوع العمل الذي تقدمه في ظل زحمة الاعمال والمنافسة الشرسة؟

ققال “نحن نجري دراسة تعتمد على ما يريد المعلن والمحطة وهو ما يحدد طبيعة العمل الذي سنقدّمه والابطال الذين نتعاون معهم. نادين نجيم مثلاً يحب الجمهور ان يراها بصورة صبية لديها مقومات جمالية تليق بها الأناقة تَعشق وتُعشق ولو كان حباً مستحيلاً. وقد كان الامر من الصعوبة بأننا قدّمنا مع نادين أكثر من عمل خلال السنوات الماضي لذا وقع اختيارنا على الطبيبة وتطرقنا الى معاناة الطب ومشاكله وسلّطنا الضوء قدر المستطاع على الفساد داخل المستشفيات”.