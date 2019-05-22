بثينة الرئيسي تبكي على الهواء: "عانيت من النقص المادي وعملت ببيع الكتب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي، المقيمة في الكويت، عن رحلة وصولها إلى الشهرة، موضحةً أنها كانت مليئة بالمصاعب والتحديات، ولم تكن سهلةً كما يعتقد البعض.

وقالت بثينة، في تصريحات تلفزيونية: "أول مارحت الكويت أكمل دراستي كان عندي نقص مادي اضطريت اشتغل في محل أبيع فيه كتب".

واستكملت حديثها، باكيةً: "ماحسيت إنه عيب ولا صعب واشتغلت وجاتني فرص وحسيت إني أقدر وسعيت وحاربت ووصلت.. وراح أوصل أكتر عشان عندي طموح.. وأنا أقدر وكلكم تقدرون وكلكم إذا وقفتم على رجولكم وماخفتم من شيء راح تقدرون".

وكانت بثينة الرئيسي، قد أثارتْ حالةً من الإعجاب الشّديد بين مُحبيها، بسبب إطلالتها التي ظهرتْ فيها بعدما فقدتْ 4 كغم من وزنها.

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وظهرتْ الفنانة بصور عبر حسابها في "إنستغرام"، تقول: "مافي أحلى من شعور نزول الوزن.. 4 كيلو راحوا وباقي 4 على الوزن المثالي لطولي".