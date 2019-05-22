خطأ طبي في مسلسل "مملكة الغجر" يُشعل غضب السوشيال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار صُنّاع مسلسل "مملكة الغجر"، الذي تقوم ببطولته فيفي عبده وحورية فرغلي، الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور خطأ طبي في الحلقة الـ15، في مشهد كانت بطلته حورية فرغلي.

وظهرت حورية في المشهد وهي تخضع لعملية جراحية في عينها، ودخلت غرفة العمليات وهي ترتدي "لانسز"، وتضع الميكاج، وهذا إن تم التغاضي عنه إلا أن الطبيب المعالج أخطأ عندما استخدم منظار المعدة في الكشف على عينها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حورية فرغلي في غرفة العمليات، منتقدين صنّاع المسلسل الذين لم يسألوا طبيبًا عن الفرق بين منظار المعدة والعين.

وكتبت مروة ترك، منشورًا تداوله الكثيرون، قالت فيه: "في مسلسل اسمه مملكة الغجر (بتاع حورية فرغلي وفيفي عبدو) بغض النظر إن مفيش حد بيتفرج عليه بس لفت انتباهي مشهد جميل جدًا، بيدل على نظرية استحمار المشاهد".

وتابعت المشاهدة: "ملفتش انتباهي إنها داخله تعمل عملية وحاطة full makeup وملفتش انتباهي إنها حاطة رموش ولينسيز وهي داخلة تعمل عملية في عنيها، لكن اللي لفت انتباهي إن الدكتور بيعملها كشف على عنيها بمنظار المعدة".

وأضافت: "يمكن يكون قصدهم إن منظار ده جاي من النظر فعشان كده بيكشفوا بيه ع العين! يعني صرفتوا كاميرات ولوكيشن وإخراج وممثلين ومستخسرين تجيبوا دكتور تسألوه العملية تتعمل إزاي".

وكتبت صفحة أطباء مصر، على صفحتها بـ"الفيسبوك": "في مسلسل مملكة الغجر حورية فرغلي خبطتها عربية فطلعوا يجروا بيها على المستشفى ودخلوها عمليات".

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وتابعت الصفحة في منشورها: "فورًا الدكتور اللي واقف ده قعد يضبط في مونيتور التخدير ويبصلها وبعدين يرجع يضبط ويبصلها حاجة كدة زي ما تكون بتضبط إريال التلفزيون وكل شوية يبص على الشاشة تشوف الصورة تمام وللا لسة".

واستطردت: "وبعدين راح جايب منظار جهاز هضمي اللي بيدخلوا يشوفوا بيه قرحة المعدة دا وسلطه على عنيها وقعد يتفرج على اللينسيس والآي لاينر والأي لاشيز كما هو موضح بالصورة".

وأضافت: "وبعدين راح خارج للناس برة وقالهم الحقيقة يا جماعة الوضع صعب، الحادثة عملت لها نزيف في المخ لو عدت الـ24 ساعة الجايين على خير احتمال تعيش!".

وأتمّت الصفحة: "والحقيقة أنا عاوز أوجه كلمة للمخرج والمؤلف وفريق العمل كله باستثناء الأستاذة حورية عشان كانت نايمة وقتها بدليل مخدة السرير اللي تحت راسها!.

مسلسل "مملكة الغجر"، بطولة فيفي عبدة، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وميار الغيطي، وسامح السريطي، وأحمد كرارة، وغيرهم، ومن تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.