شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: أشكر ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب على دعمهما لى فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر
شريف دسوقى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن كل نجوم العمل وقفوا بجوارى حتى أظهر بشكل لائق وعلى رأسهم ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، كما أنه تلقى مكالمة هاتفية من مسئولى شركة سينرجى ليهنئوه على نجاحه فى المسلسل.
وعن كواليس المشاهد التى جمعته مع النجم فتحى عبد الوهاب قال إنه بعد أول بروفة جمعتهما أثنى على أدائه، لافتا إلى أن النجم فتحى عبد الوهاب ابن للمسرح ولم يكن طريقه سهلا، مؤكدا أن النجم ياسر جلال يحرص دائما على مساعدة كل الممثلين فى اللوكيشن وكان طول الوقت مشجعنى.
وأضاف دسوقى: "عملت الشخصية بشكل مختلف، على عكس الشائع بين شخصيات تجار المخدرات واستمررت فى تصويرها 3 أشهر.
وكشف دسوقى أن خطوته المقبلة مشاركته فى مسلسل "مملكة إبليس" بطولة غادة عادل وأحمد داوود وآسر ياسين وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان، بالإضافة إلى مشاركته فى فيلم قصير من بطولة ناهد السباعى ويجسد فيه دور بائع خردوات بسيط.
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