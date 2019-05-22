تفاصيل دور بيومي فؤاد في "سبع البرمبة" مع رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

وقال "فؤاد"، في بيان له،إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل، حيث يجسد شخصية شوكت، المتزوج من الفنانة مها أبو عوف، ولديهما بنتين هما جميلة عوض ونور قدري.

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وأضاف:"الدور يقوم على خلافات تحدث بينه وبين الفنان رامز جلال، وذلك لعدم رغبته في إتمام زواجه بشتى الطرق من نجلته الفنانة جميلة عوض ومع تمسك نجلته به نظرًا لحبها الشديد له فيوافق (شوكت) في النهاية و ينتهي الفيلم بزواج رامز جلال من ابنته".

وتابع فؤاد: "سبع البرمبة يدور في إطار كوميدي بحت"، مشيرًا إلى أن ما شجعه على المشاركه في هذا العمل هو الجو المليء بالأخوة والارتياح الشخصي والمهني بين جميع المشاركين في العمل.

فيلم "سبع البرمبة" من بطولة الفنان رامز جلال، بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، ومها أبوعوف، ونور قدري، من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.