محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ماجي بوغصن، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة ترد بها على ما قالته الفنانة نوال الزغبي بشأن مسلسل "بروفا". وكتبت ماجي: "يا حبيبتي شو مبسوطة إنك عّم تحضري.. أنا عّم صور ما فيي". Advertisements وكانت الفنانة نوال الزغبي، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "مش قادرة أعمل أي حاجة مستنية مسلسل بروفا". يذكر أن مسلسل "بروفا "، هو عمل لبناني من بطولة أحمد فهمي، ونهلة وعقل داوود، وماجى بوغصن، وتأليف يم مشهدى، وإخراج رشا شربتجى.

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ردت ماجي بوغصن على تصريحات نوال الزغبي بشأن "بروفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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