بعد خلاف قائمة المنتخب.. ياسمينا: مصر أهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على قائمة منتخب مصر، التي تام إعلانها أمس.

وكتبت ياسمينا: "منتخب مصر وبصرف النظر عن من تم اختياره ومن تم استبعاده! نتمنى لك الفوز بالبطولة ونتمنى للبطولة النجاح، مصر أهم".

يُذكر أن الجهاز الفني أعلن أمس، القائمة شبه النهائية لمنتخب مصر والتي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الشهر القادم، وغرد محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي المعار لنادي الوحدة السعودي بغضبه من استبعاده، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استبعاد عبدالله، وصالح جمعة لاعبي الأهلي والزمالك من قائمة المنتخب.