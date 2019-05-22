بالفيديو.. مي عزالدين تتخلص من جدتها في "البرنسيسة بيسة"

تبدأ الحلقة السادسة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بإتفاق "مرعي" و زوجته "سماح بالتخلص من "سكسكة" بوضعها في دار مسنين, وبمجرد عرض الفكرة على "بيسة" حفيدتها تؤيدهم في ما يخططونله, بعد أن فتن لها "مأمون" بأن "سكسكة" تريد معرفة مكان المدرسة التي ترث بيسة قطعة كبيرة من أرضها.
تدور أحداث الحلقة حول محاولة "مرعي" و "بيسة"
تنتهي الحلقة السادسة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بنجاح خطة "بيسة" و "مرعي" و "سماح" بوضع "سكسكة" في دار مسنين.
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