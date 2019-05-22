بالفيديو.. كريم محمود عبدالعزيز يسيرعلى خطى صلاح عبدالله في "هوجان"

تبدأ الحلقة السادسة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بقيام مجموعة من الأشخاص المسلحين بإقتحام منزل العائلة اللبنانية البسيطة التي إستضافت "هوجان" و رجل الأعمال "كمال اللباد" بعد إصابته بطلق ناري أثناء إتمام ثفقة أثار كبيرة في لبنان. كبيرة في لبنان. تدور أحداث الحلقة حول محاولة شخص مجهول بخطف "نور" إبنة رجل الأعمال "كمال اللباد" أثناء زيارتها لإحدى صديقاتها. وبعد رجوع "كمال اللباد" إلى منزله في مصر, Advertisements يصر "هوجان" بأن يتركه حتى لا يشاركه في الأعمال المشبوهة, ولكن اللباد يترجاه حتى يكون بجانب نجلته "نور" ليحميها. تنتهي الحلقة السادسة عشر من "هوجان" بقيام "لطفي الحراق" ببيع قطعة أثرية من ضمن المسروقات التي حصل عليها من وراء "بهلول" ولكن عائلة "الوردانية" لن تتركه في حاله.

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