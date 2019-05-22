شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستكمل تصوير "زلزال" بسوق الخضار..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، اليوم الأربعاء بعد عودته من فرنسا فى ديكور سوق الخضار، وتجمع المشاهد بينه وبين حلا شيحا وآخرين من الفنانين المشاركين، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وينتقل رمضان بعدها لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد، حيث يتبقى له ايام قليلة وينتهى من التصوير بشكل نهائى.

ويواصل المخرج ابراهيم فخر فى مونتاج ومسكاج الحلقات وتسليمها أول بأول للجهة المنتجة لعرضها حصرى على قنوات dmc خلال أيام شهر رمضان.

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وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .