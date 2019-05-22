الدكتورة خلود تتغزل بزوجها: ” لن اشفى منك ابداً”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 05:56 صباحاً - واصلت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود احتفالها وتغزلها بعيد ميلاد زوجها الموديل امين عبر نشرها صور وفيديوهات جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد نشرت خلود صور جديدة لها ولزوجها وعلقت قائلة: “لن تنتهي حكاية قلبي معك لأنني ادرك جيداً انني لن اشفى منك ابداً،ففي كل يوم جديد اعيش عشقك وكأنني احُبك لأول مرة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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