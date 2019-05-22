كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 05:56 صباحاً - أعلنت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، انفصالها عن المطرب المصري أحمد جمال، نجم برنامج “Arab Idol”، بعد خطوبة استمرت لشهور.
جاء ذلك في تصريح لـ ديانا الخميس لموقع “سيدتي” قالت فيه: “انفصلت عن أحمد جمال، وعودتي إليه مستحيلة، وهذا قرار نهائي من طرفنا نحن الاثنين، وربنا يوفقه في اللي جاي، نحن انفصلنا نهائيا، وقرار العودة مستحيل من طرفي، وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقه ويجيب اللي فيه الخير بإذن الله”.
وكان احمد جمال قد روى للاعلامية منى الشاذلي قصة تعرفه على ديانا الخميس وارتباطه بها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ديانا الخميس تعلن انفصالها عن احمد جمال: “العودة مستحيلة”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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