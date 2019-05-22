بوادر انفصال بين نجم بوليود عمران خان وزوجته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عاش الممثل الهندي الشاب عمران خان في قمة سعادته، عندما تزوج من صديقته أفانتيكا مالك في عام 2011، بعد فترة وجيزة من الزواج والأبوة، انهارت حياته المهنية بطريقة لا يمكن تفسيرها.

بعد تقارير عن انفصال الممثل عمران خان عن زوجته أفانتيكا مالك، تواصل مراسلون مع الممثل نت أجل استجلاء الحقيقة، وفي الوقت الذي رفض فيه عمران مجرد التعليق، تحدثت حماته فاندانا للصحافة بشكل صريح في هذه القضية.

معترفة بوجود بعض الخلافات بالفعل بين الزوجين، قالت فاندانا لموقع In. com، “لقد قرأنا جميعًا (فاندانا، أفانتيكا وعمران) الأخبار مثل الجميع، وعندما سألت عمران عن حقيقة الأمر، قال إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. هناك بعض الاختلافات (بينهما كزوج وزوجة)، والتي سيتم تسويتها على أي حال. “

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وعندما سُئلت عما إذا كان الزوجان يفكران في الطلاق كخيار، قال فاندانا، “بالتأكيد لا، ووفقا للتقارير، أفانتيكا وابنتها إمارا يعيشون حاليا بشكل منفصل، “غادرت أفانتيكا 24، بالى هيل، مقر إقامة عمران، منذ فترة مع إيمارا (الابنة)، لقد قيل إنها تقيم حاليا مع أسرتها.

ترجع علاقة أفانتيكا مالك وعمران خان العاطفية لمدة ثماني سنوات قبل عقد قرانهما بشكل رسمي، وقد ولدت ابنتهما امارة في عام 2014.

سينمائيًا، ، أصدر عمران خان أول ظهور له في فيلم Mission Mars: Keep Walking India في عام 2018. وقد شوهد لآخر مرة في بطولة كانجانا رانوت Katti Batti.