ننشر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة مع انتصاف شهر رمضان

بدأت خيوط الدراما المصرية تتوضح أكثر فأكثر، مع انتصاف شهر رمضان الفضيل لهذا العام، حيث باتت ترفع مسلسلًا على آخر وفقا لذوق جماهير شاشة التلفاز، ووفقًا للإقبال على المشاهدة رفقة "طبق رمضان".

ويرصد تقييم أغلب المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، بعد مرور 15 يوما على شهر رمضان المبارك، نجاحات المسلسلات وفقا لنسب المشاهدات وتفضيل الجمهور، ونستعرض معكم المسلسلات التي حصلت على أعلى نسب مشاهدات.

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1- مسلسل "زلزال" وهو من بطولة النجم محمد رمضان وحلا شيحة التي عادت للشاشة بعد اعتزال دام 10 سنوات.

2- مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة النجم أحمد السقا الذي يلعب دور مدرس تاريخ تفرض عليه ظروف الحياة الاختيار اختيار أحد أمرين أحلاهما مر.

3- مسلسل "كلبش ج3" وهو من بطولة النجم أمير كرارة والفنانة المحبوبة هالة فاخر.

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4- مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة النجم ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب ويتحدث عن ملاكم يتوب عن أعماله المشبوهة لكنه يواجه المشاكل ذاتها.

5- مسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني ويسلط الضوء على قصة محامية يتعرض شقيقها للقتل وتحاول البحث على القاتل.

6- مسلسل "قابيل" الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة يبحث فيها المحقق بجريمة خطف فتاة وهو من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج.

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