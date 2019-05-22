محمد عزمي يُؤكّد أنّ "قمر هادي" بمثابة انطلاقة قوية له

أعرب الفنان الشاب محمد عزمي عن سعادته الغامرة بأن تكون أولى خطواته الفنية في عمل كبير ومميز كمسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، خصوصا في ظل النجاح الكبير الذي حققه لدى الجمهور سواء في الشارع المصري أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد عزمي أن ردود الفعل التي تلقاها عن شخصية "عارف" فاقت كل توقعاته رغم أنه لأول مرة يقف أمام كاميرا التليفزيون، مرجعا الفضل في ذلك للمخرج المتمكن رؤوف عبد العزيز.

وقال عزمي إنه كان يتمني أن يخوض تجربة التمثيل، وكان ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر إلى أن جاءت له على يد النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وأكد عزمي أنه من حسن حظه أن يكون بداية دخوله الوسط الفني مع نجم كبير ومحترم ومتواضع لأقصي درجة مثل هاني سلامة، الذي يسعى دائما لمساعدة الجميع، هذا إلى جانب العمل تحت قيادة مخرج متميز يعرف جيدا كيف يدير الممثل بالشكل الأمثل كرؤوف عبدالعزيز، خصوصا أنه مخرج هادئ في التصوير وليس عصبيا، كما أنه لديه روح المغامرة فيما يقدمه ودائما ما يسعى لتقديم مواهب شابة جديدة للجمهور بشكل مفاجأة بالنسبة لهم.

وكشف أنه فوجئ بمساحة الدور الذي يقدمه بالمسلسل، خصوصا أنها رغم كونها أول تجربة تمثيلية بالنسبة له ولكن شخصية "عارف" تعتبر من الشخصيات الأساسية والمؤثرة في العمل بشكل كبير ويعد من الأبطال الأساسيين بالمسلسل.

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج "سينرجي"، بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، محسن محيي الدين، رشدي الشامي، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، آية سماحة، هايدي رفعت وكريم سرور.

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