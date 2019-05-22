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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد تريللر فيلم Downton Abbey وتعرف على موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Downton Abbey تريللر الفيلم، مؤكدة موعد عرضه فى 20 سبتمبر المقبل وهو العمل الذى يدور فى فترة العشرينيات من القرن الماضي.
الفيلم مقتبس من المسلسل التليفزيونى Downton Abbey الذى يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.
فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.
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