شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ويل سميث ومينا مسعود ونجوم "علاء الدين" فى العرض الأول للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى ويل سميث، فى العرض الأول لفيلم "علاء الدين"، الذى انطلق عرضه فى مسرح "إل كابيتان" فى لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، كما حضر العرض نجوم الفيلم ومينا مسعود ونعومى سكوت.

تفاعل نجوم فيلم "علاء الدين"، مع الجمهور الذى احتشد فى استقبالهم قبل انطلاق العرض الأول للفيلم، والتقطوا الصور التذكارية ووقعوا أوتوجرافات، فيما داعب ويل سميث زوجته وقبلها احتفالًا بانطلاق عرض أحدث أفلامه.



مينا مسعود يوقع لمعجبه على مصباح علاء الدين



نجوم فيلم علاء الدين

ويذكر أن ويل سميث وجيمس كوردن، كانا قد فاجئا المارة فى شوارع لوس أنجلوس بوصلة غنائية راقصة من فيلم علاء الدين، قبل طرحه للعرض بساعات فى دور العرض العالمية، حيث ارتدى ويل سميث ملابس الجنى، بينما ارتدى كوردن ملابس النسناس، ويأتى ذلك ضمن فقرة من برنامج جيمس كوردن بعنوان The Late Late Show with James Corden .

ويشار إلى أن دور العرض السينمائى فى الكويت، تشهد عرض فيلم Aladdin، بطولة ويل سميث ومينا مسعود ونعومى سكوت، بدءا من اليوم الأربعاء، وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

وفيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie"الجنى".



سيلفى مينا مسعود مع الجمهور



ناعومي سكوت تتألق خلال العرض الأول لفيلم علاء الدين

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ويل سميث وزوجته ونجوم فيلم علاء الدين



سيلفى ويل سميث مع الجمهور



وسائل الإعلام تلتقط صورة خاصة للنجم ويل سميث



ويل سميث خلال العرض الأول لفيلم علاء الدين



ويل سميث يقبل زوجته جادا بينكيت



ويل سميث وألفونسو ريبيرو خلال العرض الأول لفيلم علاء الدين



ويل سميث وهيلين ميرين خلال العرض الأول لفيلم علاء الدين



ويل سميث والمخرج جاي ريتشي