شكرا لقرائتكم خبر عن مختارات غنائية من السينما العالمية بمعهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا ومن إخراج هشام الطلى، وذلك فى الثامنة مساء بعد غد الجمعة ، السبت 24 ، 25 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

Advertisements

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الأعمال الغنائية التى تضمنتها الأفلام السينمائية العالمية منها نهر القمر ، شروق وغروب ، آلاف السنين ، عندما وقعت فى الحب ، استطعت الرقص ، أشعر بجمالى ، كلى ، أحبك دائما ، إذا لم استطع حبها وسانتا لوتشيا أداء إيمان مصطفي ، رضا الوكيل ، تحية شمس الدين ، وليد كريم ، مصطفي محمد ، داليا فاروق ، عبد الوهاب السيد ، جولي فيظي ، عماد عادل ، عمرو مدحت ، انجي محسن ، عزت غانم ، هشام الجندي ، إلهامي أمين ، إبراهيم ناجي ، نسرين رشدي ، أسامة علي وليلي إبراهيم .