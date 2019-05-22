شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "محمد يارسول الله" تختتم حفل الليلة الـ 11 لبرنامج "هل هلالك" بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات الليلة الحادية عشرة لبرنامج "هل هلالك" مساء أمس الثلاثاء، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .





وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، فى فعاليات الليلة من خلال الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، حيث تغنى نجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة بباقة من الأغانى الدينية كانت البداية بإنشاد "أسماء الله الحسنى"، ثم أغنية "رمضان جانا، ألفين صلاة على النبي، تجلى النور، مرحب شهر الصوم، كنافة وقطايف، محمد يارسول الله" تحت إشراف فنى للدكتور أحمد رفعت، كما قدم البيت مجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى تحت إشراف الفنان وائل عبدالله مدير عام السيرك منها " الساحر، المهرج، التيابلو، الكاوتشوك، الدودة الشقية، المطبخ الصينى" .





كما تضمنت فعاليات الليلة، رائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت " الليلة الكبيرة " الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال مسرح القاهرة للعرائس تحت إشراف الفنان محمد نور مدير المسرح، إلى جانب الورش الفنية فى "ركن الطفل" الذى يقيمه القطاع للأطفال، هواة الرسم والتلوين والأعمال الفنية الورقية تحت إشراف الفنانة سها كحيل .

يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى بعد ماحققه من نجاح جماهيرى كبير طوال الأعوام الماضية كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور، ويبدأ البرنامج هذا العام يوميا 9م فى الفترة من 6 رمضان حتى 20 رمضان، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا .

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