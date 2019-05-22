شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جيرارد باتلر يصور فيلمه الجديد فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم العالمي جيرارد باتلر تصوير فيلمه الجديد Snow Ponies فى ماليبو بكاليفورنيا، وظهر باتلر وهو يصور المشاهد الأولى من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة وعلى إحدى الطرق النائية فى ماليبو. Advertisements من جانب آخر ينتظر باتلر عرض فيلمه الجديد "Angel Has Fallen" والذى يشارك جيرارد باتلر بطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاي، وتدور أحداث العمل حول عميل سرى يدعى (مايك بانينج) يشتبه به فى محاولة اغتيال الرئيس.

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