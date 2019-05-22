محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها.
وظهرت هند صبري، في الجلسة بفستان أبيض، وأرتدت حلقًا عليه كلمة "هو وهي"، ونالت الجلسة إعجاب محبيها ومتابعيها.
وتسلمت الفنانة هند صبري مؤخرًا في المتحف الوطني التونسي بباردو، جائزة فاطمة الفهرية لتمكين المرأة، من السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والطفولة والأسرة التونسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأبيض.. أحدث جلسة تصوير لـ هند صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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