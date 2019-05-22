"هنسجنه يعني".. هكذا علق نبيل الحلفاوي على قائمة المنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على القائمة شبه النهائية للمنتخب الوطني، التي أعلنها الجهاز الفني أمس.

وكتب الحلفاوي:"لم أعد أتقبل منطق سيبوه يشتغل وفي الآخر نحاسبه.. هنعمل له إيه يعني؟ هنسجنه؟ فضلنا نحذر من طريقة كوبر، وقالوا نفس الكلام وحصل اللي حصل وما حاسبناش حد".

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وأضاف الحلفاوي: "دلوقت المشكلة في الاختيارات.. واهي لسه ملحوقة. قبل ماتبقى نهائية وتتبلغ للكاف، ولأول مرة فيه شبه إجماع سواء على الضم أو الاستبعاد".

يُذكر أن الجهاز الفني أعلن أمس، القائمة شبه النهائية لمنتخب مصر والتي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الشهر القادم، وغرد محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي المعار لنادي الوحدة السعودي بغضبه من استبعاده، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استبعاد عبدالله وصالح جمعة لاعبي الأهلي والزمالك من قائمة المنتخب.