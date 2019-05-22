- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
كشف الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن بوستر فيلمه الجديد "سبع البرمبة".
وعلق رامز على البوستر: "بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر،متخافوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب، سبع البرمبة والله المستعان".
فيلم "سبع البرمبة" من بطولة الفنان رامز جلال، وبيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، ومها أبو عوف، ونور قدري، من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من رامز جلال على بوستر "سبع البرمبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.