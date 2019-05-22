أول تعليق من رامز جلال على بوستر "سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجاز​ي:

كشف الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن بوستر فيلمه الجديد "سبع البرمبة".

وعلق رامز على البوستر: "بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر،متخافوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب، سبع البرمبة والله المستعان".

فيلم "سبع البرمبة" من بطولة الفنان رامز جلال، وبيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، ومها أبو عوف، ونور قدري، من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.