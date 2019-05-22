صور| أفيش فيلم "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأفيش الخاص بفيلم "سبع البرمبة"، بطولة الفنان رامز جلال.
الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.
"سبع البرمبة" من بطولة جميلة عوض وبدرية طلبة ونور قدري ومحمد ثروت.
كان الفنان رامز جلال قد كشف عن البرومو الخاص بالفيلم قبل شهر رمضان، وقلد فيه شخصية أحمد السقا في فيلم الجزيرة، وشخصية شقيقه ياسر جلال في مسلسل رحيم.
كما نشر وقتها أيضا أفيش له وهو يركب دراجة وبشخصية شقيقه في مسلسل رحيم.
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