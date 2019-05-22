محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلنت الفنانة كندة علوش بيع فستان زفافها من أجل التبرع بثمنه لجهات خيرية.
ونشرت كندة صورة لها بفستان الزفاف وعلقت: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس إذا كان في ناس رح تستفيد من تمنه فحيصير لهالذكرى معنى أقيم.. فستان زفافي معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص الي حيشتريه".
يذكر أن الفنانة كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في يناير 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| لهذا السبب كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.