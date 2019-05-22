صور| لهذا السبب كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الفنانة كندة علوش بيع فستان زفافها من أجل التبرع بثمنه لجهات خيرية.

ونشرت كندة صورة لها بفستان الزفاف وعلقت: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس إذا كان في ناس رح تستفيد من تمنه فحيصير لهالذكرى معنى أقيم.. فستان زفافي معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص الي حيشتريه".

يذكر أن الفنانة كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في يناير 2017.