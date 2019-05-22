شاهد.. هايبر لوب يبرز حياة المتقاعدين “يا شين المتقاعد إذا فضي”

أبرزت حلقة اليوم من المسلسل الكوميدي “هايبرلوب”، حياة الموظفين بعد التقاعد، وكيف يقومون بشغل أوقاتهم حيث يدخل الزوج المتقاعد على زوجته المطبخ، لتفاجئه بالسؤال “وش جابك هنا”، ليرد الزوج: “جولة تفتيشية وشلون” لتجيبه الزوجة: ”رح اقعد عند عيالك في الصالة لما يجهز الغدا” وبالفعل يبدأ الزوج جولته التفتيشية في المطبخ كما كان يفعل أيام العمل قبل تقاعده ، ويقوم الزوج بإمساك أحد الأغراض ويقول : “هذا مكانه مش هنا، هذا مكانه هنا يا بشر”.

ويستمر الزوج في طرح الأسئلة على زوجته قائلاً: “ليش مو لابسة قفازات أنتي لازم شهادة صحية تحطينها في المطبخ” ويمسك الزوج بخضار تم وضعه في سلة القمامة، مستغرباً: ”ليش ترمي هذي، هذي بفلوس نعمة بدراهم” ويكمل الجولة بفتح أحد الأدراج ويعثر على الصابون وقد تم وضعه بجانب الملح ويقول: ”هذا صابون وهذا ملح ليش جنب بعض كذا يصير تسمم غذائي يا مرة ”. وبعد هذا الكم من الأسلئة ، غضبت زوجته وصاحت: “أنت من يوم ما تقاعدت وزهقتني خلاص يابن الحلال” وفي الأخير أمسكت الزوجة الساطور وهددت زوجها وطردته خارج المطبخ وهي تصيح : ” إطلع بره” .