أقامت قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار جمع العديد من نجوم الإعلام والفن السعوديين والعرب، في مطعم “سبازيو” بالرياض ونشرت روتانا مجموعة من الصور تظهر عددًا من الفنانين والإعلاميين المشاركين في إفطار القناة وأظهرت الصور حضور الممثلة الخليجية “حياة الفهد”، والفنان الكويتي “محمد المنصور”، وإبراهيم الحربي، وذلك في أجواء رمضانية مبهجة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم حياة الفهد .. صور: حفل إفطار روتانا يجمع نجوم الإعلام والفن في أحد مطاعم الرياض الفاخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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