شاهد.. عزمي بشارة يهاجم السعودية ويسهر خلف الراقصات في قطر “نادي المرتزقة”

تدور أحداث حلقة اليوم من برنامج “نادي المرتزقة” الساخر حول هجوم عزمي بشارة على السعودية بسبب الترفيه، بينما يسهر خلف الراقصات في قطر نهاية الليل وبدأ المشهد بهجوم من “بشارة” على المملكة نظرًا لوجود حفلات وأغاني ومسرحيات، ووصفها بـ”المسخرة وقلة الحياء” فيما أحرجه مذيع بـ”الجزيرة” قائلًا: “إنت مسيحي شو دخلك” ورد عزمي بشارة على مذيع “الجزيرة”، قائلًا له: “يا زملة هذه أرض الحرمين، يعني مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين”، ليرد عليه المذيع مرة ثانية: “فيه هون ليالي ملاح ومراقص”، في إشارة إلى قطر.

وعقّب “بشارة” على كلام “مذيع الجزيرة”، قائلًا له: “إنت معي ولا معاهم.. حدا دافعلك أكثر مني”، ولكن تدراك المذيع بإخباره بوجود حفلة سيسهر فيها كافة طاقم الجزيرة خلف راقصة مشهورة ومن ثمَّ انتفض “بشارة” إلى “الكاشير”، التابع لـ “قناة الجزيرة”، وقام بأخذ مئات آلاف الدولارات من أجل السهرة الخاصة خلف الراقصة في نادي ليلي بقطر.