شاهد : بكاء بثينة الرئيسي والسبب عملها قبل التمثيل

تضمنت حلقة اليوم من برنامج حلوة رمضان بكاء مؤثر للفنانة بثينة الرئيسي التي حلت ضيفة على البرنامج حيث صرحت عن بعض الأمور الشخصية التي جعلتها تذرف دموعا بغزارة قائلة: “هالشي ما قلته من قبل وبقوله عشان أحمسكم مع إنو هالشي يعورني لما أتكلم فيه .. أول ما رحت الكويت أكمل دراستي كان عندي نقص مادي اضطريت أشتغل في محل أبيع فيه كتب ما حسيت إنه عيب كلش مو عيب ولا صعب وسعيت ووصلت ورح أوصل بعد” وأوضحت أن لديها طموحات تعمل عليها وأن أي عمل هو مجرد بداية ولا يهم ما هو المهم الإصرار على تحقيق المراد.
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