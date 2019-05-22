فيروس باند تحيي حفل ميتاليكا في تاب وست

يحيى فيروس باند حفل ميتاليكا يوم الأربعاء الموافق 12يونيو في تاب وست بالشيخ زايد، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءٌ. من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءٌ. يذكر أن فيروس باند تأسس عام 1990، و الباند يتكون من أربع أفراد هم: عمرو مدحت، باتريك خليل، تامر يونس، مصطفى ميتو.

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