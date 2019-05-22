محمد نجم يصل لمرحلة خطيرة من المرض.. ونجله: يحتاج جراحة كبيرة

تدهورت الحالة الصحية للفنان الكوميدي محمد نجم، حيث أصيب بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان شريف محمد نجم، نجل الفنان الكوميدي، قد كشف أن والده يحتاج إلى دعوات محبيه وجمهوره، حيث وصل لمرحلة خطيرة من المرض تستدعي إجراء جراحة خطيرة، موضحا عبر

صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن الأطباء منعوا عنه الزيارة بسبب حالته الحرجة .

محمد نجم من مواليد العام 1944، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات، بأدوار صغيرة، ثم أسس مسرحه الخاص، كما أسس فرقة

مسرحية حملت اسمه، وقدم مسرحيات عديدة أبرزها "عش المجانين" التي اشتهر من خلالها بلزمته الشهيرة "شفيق يا راجل".

قدم نجم مسرحيات أخرى منها "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا، وكانت آخر أعماله مسرحية "الأونطجي"، وشاركه البطولة انتصار، ومنير مكرم وريكو.

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شارك في عدة أفلام سينمائية منها مولد يا دنيا، ولن أعود، والكذاب، وقمر الزمان، وانتهى الحب.