مصطفى خاطر يسلم نفسه للشرطة في "طلقة حظ"

تبدأ الحلقة 16 من مسلسل طلقة حظ، بجلوس عبد الصبور مع نرمسن، وبعدها يأتي للفنان أحمد ماهر في المستشفي ويتعصب، ويخرج من المستشفي ويذهب إلى المينا بسبب مشاكل في عمله.

وتقنع نرمين عبد الصبور بأن يسلم نفسه وتقول له ما الذي تقوله، وتقول لشقيق زوجة القتيل بأن يذهب ويبريء عبد الصبور ويفعل ما قالته له، كما يذهب عبد الصبور بالفعل

ويسلم نفسه.

ويحدث حريق في المكان الذي يتواجد فيه عباس، إلا أنه ينجو منه، ولا تزال زوجة عبد الصبور وأهله في الشارع.

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والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في قالب كوميدي.