كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع انتصاف رمضان.. "ولد الغلابة" و"زلزال" و"كلبش" في الصدارة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع انتصاف الشهر الفضيل لهذا العام بدأت خيوط الدراما المصرية تتوضح أكثر فأكثر، وترفع مسلسلا على آخر وفقا لذوق جماهير شاشة التلفاز، بحسب الإقبال على المشاهدة رفقة "طبق رمضان".

ويرصد تقييم أغلب المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، بعد مرور 15 يوما على شهر رمضان المبارك، نجاحات المسلسلات وفقا لنسب المشاهدات وتفضيل الجمهور. ونستعرض معكم المسلسلات التي حصلت على أعلى نسب مشاهدات.