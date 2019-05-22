كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم محمود عبد العزيز يُقتل أمام قبر والده بعد بيعه أول قطعة آثار بـ"هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

ومن ضمن هذه الأحداث، تواصل لطفي الحراق الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز مع أحد زملائه المساجين، حتى يستطيع أن يبيع قطة من قطع الآثار التي سرقها من "بهلول"، وقام بالتواصل مع كبير عائلة الوردانية، الذي سرقهم بهلول، من قبل.

وبعد اتمام عملية البيع، ذهب "الحراق" لمدافن والده، حتى يضع الأموال مع صناديق الآثار تفاجأ بأن الوسيط في بيع قطع الآثار كان يراقبه وانتهى المشهد بقتله.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.