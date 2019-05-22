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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 03:55 صباحاً - تفاجأ جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة، امس الثلاثاء، بوصف غير لائق أُطلق عليها في موسوعة ”ويكيبيديا“ باللغة الفرنسية.
فقد وُصفت دنيا بطمة على صفحة ويكيبيديا والتي تُعرف عنها باللغة الفرنسية بـ“العاهرة“، الأمر الذي أثار غضب النجمة وجمهورها.
وقد علّقت دنيا بطمة على هذه الواقعة عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت:“مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل يرى الناس بعين طبعه“، كما وجهت سهام نقدها إلى من وصفتهم بـ“الحساد والحاقدين“، معتبرة أن ”سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع“. وفق تعبيرها.
هذا وقد استطاعت دنيا بطمة في وقت لاحق، تصحيح ما كُتب عنها في موسوعة ”ويكيبيديا“.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة ترد على وصفها بـ “العاهرة” في ويكيبيديا.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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